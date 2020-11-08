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الأحد، 08-11-2020 11:21 ص

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي في إربد

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان اربد لليوم الأحد الموافق 8/11/2020 وغداً الإثنين الموافق 9/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة عدد من موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال الفيروس.

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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).


ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الأحد الذي يليه الموافق 15/11/2020 بعد انتهاء فترة الحظر الشامل وعودة الفرع للعمل من جديد وفتح أبوابه أمام المراجعين.


 




 

 


 

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