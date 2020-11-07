تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي في شرق عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان شرق عمان ليوم غد الأحد الموافق 8/11/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).



ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الإثنين الموافق 9/11/2020 بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.



