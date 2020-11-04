تعليق دوام إدارة فرع ضمان المفرق بسبب كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان المفرق لمدة يومين اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم الأحد المقبل، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين .

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وحسب بيان صحفي، قالت المؤسسة إن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكان المواطنين تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة ولجميع أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).



ودعت المؤسسة جميع مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الأحد المقبل بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.



