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اعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية

الثلاثاء، 01-12-2020 11:22 م

تعليق دوام إدارة فرع ضمان شمال عمان يوم غدٍ الاربعاء

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الوكيل الاخباري -  أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان شمال عمان ليوم غدٍ الاربعاء الموافق 2/12/2020، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة أحد موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين، وذلك ضمن إجراءات المؤسسة للحدّ من احتمالية انتقال فيروس كورونا.

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وبيّنت المؤسسة أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً بإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع وذلك من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).

 

 


 




 

 


 

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