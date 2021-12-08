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الأربعاء، 08-12-2021 10:13 م

تعليق دوام الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال في مدارس - أسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  قررت مديرة تربية البادية الجنوبية سمية البرديني، تعليق دوام الصفوف الثلاثة الاولى ورياض الاطفال الخميس في المدارس التابعة لمديرية تربية البادية الجنوبية، نظرا للظروف الجوية السائدة.

وقالت إن باقي الصفوف الأساسية سيستمر دوامها كالمعتاد.

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كما قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الكرك الدكتور عبد الحي القراله تعليق دوام طلبة الصفوف الثلاث الأولى في مدارس منطقة القطرانة ،منطقة سد السلطاني ،ومنطقة الابيض ليوم غد الخميس

 

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