الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 09:26 ص

تعليق دوام المدارس اليوم الأحد في إربد والطفيلة

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الوكيل الإخباري - قرر مدير التربية والتعليم للواء الكورة الدكتور معن الشناق تعليق الدوام الرسمي للمدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال في لواء الكورة للفترتين الصباحية والمسائية، اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية السائدة، والتحوُّل للتعليم عن بُعد.

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وقال الشناق أن القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية، لافتاً الى ان دوام موظفي المديرية سيكون كالمعتاد. كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بني كنانة، الدكتور عبدالله الشياب بالتنسيق مع الحاكم الإداري، تعليق دوام المدارس، اليوم الأحد، للفترتين الصباحية والمسائية والتحول للتعليم عن بعد، نظراً للظروف الجوية السائدة على أن يبقى دوام موظفي المديرية كالمعتاد.
كما قرر مدير التربية والتعليم للوائي الطيبة والوسطية يونس الخطايبة تعليق دوام مدارس المديرية والمدارس الخاصة ورياض الأطفال في مناطقها للفترتين الصباحية والمسائية، فيما سيتأخر دوام موظفي المديرية إلى العاشرة من صباح اليوم.


كما قررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الدكتورة لبنى الحجاج، تعليق الدوام في جميع مدارس تربية الطفيلة اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية في المحافظة وتحويل التعليم للدراسة عن بُعد، حرصا على سلامة الطلبة.
كما قرر مدير التربية والتعليم في لواء بصيرا حازم العمريين، تعليق دوام اليوم الأحد في جميع مدارس اللواء، حفاظا على سلامة الطلبة .


 




 

 


 

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