تعليق دوام جامعة الحسين ليوم غد الخميس

الوكيل الإخباري - قرر رئيس جامعة الحسين بن طلال الاستاذ الدكتور عاطف الخرابشة تعليق الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة لليوم الأربعاء الموافق 19/1/2022، اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا وذلك بسبب الظروف الجوية السائدة، وحفاظا على أمن وسلامة الطلبة والعاملين.

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كما قررت الجامعة تأجيل الامتحان المقرر للطلبة من الساعة 2 الى 3:30 هذا اليوم، الى يوم الخميس الموافق 10/2/2022.



وقررت أيضا تعليق الدوام الرسمي في الجامعة يوم غد الخميس الموافق 20/1/2022، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك بالتنسيق مع مسؤوليهم، وتأجيل كافة الامتحانات النهائية في اليوم المذكور الى يوم الخميس الموافق 10/2/2022.