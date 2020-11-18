تعليق دوام فرع الضمان الاجتماعي في الزرقاء

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان





- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تعليقها للدوام في إدارة فرع ضمان الزرقاء ليومي الأربعاء و الخميس الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩،١٨، وذلك للقيام بتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت إصابة بعض موظفي الفرع بفيروس كورونا ومراعاةً للسلامة العامة وحفاظاً على سلامة وصحة المراجعين.واوضحت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن معظم خدماتها متاحة بشكل إلكتروني للمنشآت والأفراد، أما فيما يخص الخدمات غير المتاحة إلكترونياً، فبإمكانهم تقديمها أو الاستفسار عنها على مدار الساعة في كافة أيام الاسبوع، من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (117117).ودعت المؤسسة كافة مراجعي الفرع إلى تأجيل مواعيد مراجعتهم حتى صباح يوم الأحد المقبل ٢٠٢٠/١١/٢٢، بعد الانتهاء من عملية تعقيم الفرع بشكل كامل وفتح أبوابه أمام المراجعين.