تعليق دوام مدارس بسبب الظروف الجوية - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نظراً للظروف الجوية السائدة والمتوقعة قرر مدير التربية والتعليم الدكتور محمد الهرش بالتنسيق مع الحاكم الإداري تعليق دوام مدارس لواء الرويشد الصباحي والمسائي والتحول للتعليم عن بعد ليوم غد الأحد الموافق 24-4-2022 .

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وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية تعليق الدوام ليوم غد الأحد في مناطق الجفر والمدورة وتحويل التعلم عن بعد بسبب الأحوال الجوية السائدة

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية الاستاذ سامي شديفات وبالتنسيق مع الحاكم الاداري تعليق دوام جميع المدارس في قضاء الازرق ومدارس مخيمات السوريين ليوم غد الاحد الموافق 24/4/2022 وتحويل الدوام ليصبح عن بعد وذلك بسبب الاحوال الجوية السائدة .

وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء سحاب الأستاذ عطاالله حسين المقابلة

وبالتنسيق مع عطوفة متصرف لواء سحاب الدكتور سلطان الماضي

تعليق الدوام ليوم غد الاحد الموافق 24 /4 /2022 ، بسبب الظروف الجوية السائدة في المملكة، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.



كما قرر عطوفتة تأخير دوام الموظفين والعاملين في المديرية للساعة 10:00 .