تعليق دوام مدارس حكومية وخاصة - أسماء

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه تمّ تعليق الدوام للهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس بسبب الإصابات بفيروس كورونا، أو بسبب عزل المناطق ليومي الأحد والإثنين 18 و 19 / 10 - 2020 وقد تأخر الموجز إلى حين التأكد من ثبوت بعض الإصابات.



ولفتت الوزارة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" الثلاثاء، أنّه تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية إلى حين ظهور نتائج فحوصات المخالطين في ( 76 ) مدرسة ليومي الأحد والإثنين، حيث تعليق دوام ( 64 ) مدرسة حكومية و ( 12 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا علما بأن العودة للدوام بعد تعقيم تلك المدارس.

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حيث بلغ مجموع الإصابات ( 148 ) إصابة توزعت بين ( 108 ) لمعلمين ومعلمات و إدارييين وإداريات في المدارس بالإضافة ل ( 34 ) إصابة لموظفين في مركز الوزارة وبعض المديريات و ( 6 ) مستخدمين ومستخدمات في المدارس ومركز الوزارة وبعض المديريات.



المدارس الحكومية : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 64 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 95 ) إصابة ( 92 ) إصابة لمعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات و ( 3 ) إصابات لمستخدمين في تلك المدارس توزعت كالتالي :



1- مدرسة الطوال الجنوبي الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمتين.

2- مدرسة كلية الحسين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

3 - مدرسة عاتكة بنت عبد المطلب الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

4- مدرسة عزريت الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة / إصابة معلمة.

5- مدرسة أديب وهبة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط / إصابة معلمة.

6- مدرسة عاتكة بنت زيد الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

7- مدرسة عاتكة بنت زيد الأساسية المختلطة الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان.

8- مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية الشاملة المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الموقر / إصابة إدارية.

9- مدرسة حي السراهدة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية / إصابة معلمة.

10- مدرسة تلاع العلي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

11- مدرسة زينب بنت العوام الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة إدارية.

12- مدرسة ماريا القبطية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة مستخدم.

13- مدرسة أمامة بنت أبي العاص الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة إداري.

14- مدرسة أمامة بنت أبي العاص الأساسية المختلطة ( مسائي سوريون ) / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

15- مدرسة قرطبة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة معلمة.

16- مدرسة سحاب الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلم.

17- مدرسة جرش الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.

18- مدرسة نسيبة المازنية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

19- مدرسة أُسامة بن زيد الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلم.

20- مدرسة حسان بن ثابت الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.

21- مدرسة الحجاج بن يوسف الثقفي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة إداري.

22- مدرسة سعد بن معاذ الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلم.

23- مدرسة باب الواد الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة 3 إداريات.

24- مدرسة ميمونة أم المؤمنين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

25- مدرسة البتراء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

26- مدرسة رابعة العدوية الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

27- مدرسة الكرامة الأساسيـة الأولى المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

28- مدرسة الكرامة الأساسية الثانية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

29- مدرسة سمية بنت الخياط الأساسية المؤنثة / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة إدارية ومعلمة.

30- مدرسة عكا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

31- مدرسة عائشة الباعونية الأساسية المختلطة للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلمة.

32- مدرسة البتراء الأساسية الأولى للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

33- مدرسة الحميدية الغربية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الشرقية / إصابة معلمة.

34- منشية القنو الثانويه للبنين / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الشرقية / إصابة إداري.

35- مدرسة الخالدية الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية / إصابة معلمة.

36- مدرسة أم قيس الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة / إصابة معلمة.

37- مدرسة رقية بنت الرسول الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة.

38- مدرسة أم السماق الجنوبي الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة معلمتين.

39- مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة( 26 ) معلمة و مستخدمتين.

40- مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية المختلطة/مسائي سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد.

41- مدرسة الدليلة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة / إصابة معلمة.

42- مدرسة الكرك الثانويه للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلم.

43- مدرسة أم قصير والمقابلين الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

44- مدرسة العين الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط / إصابة معلمة.

45- مدرسة نتل الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة / إصابة معلم.

46- مدرسة الفرذخ الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - البادية الجنوبية / إصابة معلمة.

47- مدرسة حنينا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة معلمة.

48- مدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة 5 معلمات.

49- مدرسة مقام عيسى الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة إدارية.

50- مدرسة مخيزن الأساسية الثانية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة إدارية.

51- مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط / إصابة معلمة.

52- مدرسة رقية بنت الرسول الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

53- مدرسة سلبود الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلمة.

54- مدرسة سلبود الأساسية المختلطة ( بنات مسائي سوريون ) / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب.

55- مدرسة صلاح الدين الثانويه للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

56- مدرسة الحدادة الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة.

57- مدرسة اليرموك الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.

58- مدرسة أم ورقة الأنصارية الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

59- مدرسة المنارة الأساسية المختلطة الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

60- مدرسة حليمة السعدية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

61- مدرسة مصطفى صادق الرافعي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

62- مدرسة لميس بنت عمرو الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة إدارية.

63- مدرسة ابن حزم الأساسية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلم.

64- مدرسة ابن حزم الأساسية الثانية للبنين / مسائي سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.



المدارس الخاصة : -

تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 12 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 16 ) إصابة لمعلمين ومعلمات وإداريين في تلك المدارس



• عادت الهيئة الإدارية والتعليمية في ( 266 ) مدرسة حكومية وخاصة إلى الدوام بالشكل المعتاد ، حيث عاد بعضها بعد مضي المدة المقررة بالتعليق بسبب الإصابات بفيروس كورونا والجزء الأكبر عاد بعد فك العزل عن المناطق المعزولة.



وأوضحت الوزارة ، أن عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة أو معلمين أو موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 1145 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.



كما بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 376 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 15 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 361 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.



وبلغ عدد الطلبة المصابين ( 334 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 653 ) مصابا و( 35 ) مستخدما و ( 88 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا ).



وتتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين ، وتهيب بجميع المعلمين وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



