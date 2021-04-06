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الثلاثاء، 06-04-2021 09:11 ص

تعليق دوام مديرية أراضي الطفيلة بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي بإسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن ان الدائرة قررت تعليق الدوام في مديرية تسجيل أراضي الطفيلة لهذا اليوم الثلاثاء بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا.
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واضاف الزبن ، أن تعليق الدوام يأتي من ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين والمواطنين من إنتشار الفيروس والتي تمثل الأولوية الرئيسية للدائرة، حيث سيخضع الموظفين إلى فحوصات كورونا وتعقيم المباني وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد، حيث من المتوقع أن تعاود المديرية للعمل كالمعتاد صباح يوم الاربعاء وذلك بناء على ظهور نتائج الفحوصات.

 




 

 


 

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