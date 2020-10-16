تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية بمدارس حكومية وخاصة - اسماء

الوكيل الاخباري -

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تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 20 ) مدرسة ليوم أمس الخميس ( 19 ) مدرسة حكومية و ( 1 ) مدرسة خاصة واحدة بسبب إصابات كورونا.حيث بلغ مجموع الإصابات ( 19 ) إصابة جميعها لمعلمين ومعلمات و إدارييين وإداريات في تلك المدارس بالإضافة لإصابتين لموظفين في مركز الوزارة.المدارس الحكومية : -تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 19 ) مدرسة حكومية بسبب ثبوت ( 18 ) إصابة جميعها لمعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات في تلك المدارس توزعت كالتالي :1- مدرسة عائشة أم المؤمنين الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة.2- مدرسة نسيبة بنت كعب الأساسية الثانية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.3- مدرسة طلحة بن عبيدالله للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة معلم.4- مدرسة حبكا الثانوية المختلطة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي / إصابة معلمة.5- مدرسة الشيماء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / إصابة معلمة.6- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / إعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة.7- مدرسة جابر بن حيان الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلم.8- مدرسة مادبا المهنية الثانوية الشاملة للبنات / إعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة معلمة.9 - مدرسة خولة بنت الأزور / الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة.10- مدرسة خولة بنت الأزور / الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة معلمة.11- مدرسة سعد بن أبي وقاص / الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم - البادية الشمالية الغربية / إجراء احترازي.12- مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية / الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.13- مدرسة خديجة بنت خويلد الأساسية / الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان / إصابة معلمة.14- مدرسة مصعب بن عمير الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة إداري.15- مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين / إعادة تعليق / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.16- مدرسة الأحنف بن قيس الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة إداري.17- مدرسة الشونة الجديدة الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية / إصابة معلمة.18- مدرسة الأمير راشد الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة.19- مدرسة الخريشية الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة.المدارس الخاصة : -تم تعليق الدوام للهيئتين الإدارية والتعليمية في ( 1 ) مدرسة خاصة واحدة بسبب ثبوت ( 1 ) إصابة واحدة لمعلمة في تلك المدرسة.___________● عادت الهيئتان الإدارية والتعليمية إلى الدوام في ( 46 ) مدرسة حكومية وخاصة بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات .• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 1030 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 528 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 177 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 351 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 334 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 464 ) مصابا و( 29 ) مستخدما و ( 46 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا ).وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .