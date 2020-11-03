تعليق دوام وزارة الإدارة المحلية اليوم

الوكيل الإخباري - قرّر نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تعليق دوام الموظفين في مبنى الوزارة الرئيسي اليوم الثلاثاء، إثر تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الموظفين.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، سيكون الإغلاق لمقر الوزارة الرئيسي فقط، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة لضمان السلامة العامة.

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