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الثلاثاء، 03-11-2020 08:21 ص

بسبب إصابات جديدة بكورونا

تعليق دوام وزارة الإدارة المحلية اليوم

وزارة
وزارة الإدارة المحليــة


الوكيل الإخباري - قرّر نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تعليق دوام الموظفين في مبنى الوزارة الرئيسي اليوم الثلاثاء، إثر تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الموظفين.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، سيكون الإغلاق لمقر الوزارة الرئيسي فقط، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء عمليات التعقيم اللازمة لضمان السلامة العامة.

 

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