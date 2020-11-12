تعليق عمل محاكم الأردن 10 أيام

الوكيل الإخباري - قرر المجلس القضائي تعليق العمل في المحاكم كافة في الأردن، لمدة 10 أيام من صباح الأحد، على ضوء تطورات الحالة الوبائية السائدة.

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وحسب القرارات تأجل الجلسات التي كانت محددة خلال مدة التعليق، كما تأجل جلسات الدعاوى التي كانت محددة أمس الاربعاء إلى الاربعاء 25 نوفمبر 2020، والجلسات المحددة اليوم إلى الخميس 26 نوفمبر 2020، واعتبار اطرافها متفهمين للموعد الجديد، والاعلان عن هذه المواعيد على الموقع الالكتروني للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين.



واستثنى تعليق الدوام محكمة التمييز والمكتب الفني لديها وفق الترتيب الذي يحدده رئيس محكمة التمييز، ورؤساء المحاكم والنواب العاملين.



