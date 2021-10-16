تعليق لدوام بعض مدارس جرش وعجلون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعليق الدوام الوجاهي ليوم غد الأحد والتحول إلى التعليم عن بعد في عدد من المدارس في منطقتي جبة في محافظة جرش وخربة الوهادنة في محافظة عجلون احترازيا لغايات التعقيم وذلك بناء على التنسيق بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارتي الصحة والتربية والتعليم اضافة اعلان
والمدارس هي :
جبة ثانوية بنين
جبة الأساسية بنين
الأمير فيصل الأساسية المختلطة
جبة الثانوية بنات
جبة الأساسية المختلطة
وصفي التل الأساسية المختلطة
الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات
الوهادنة الثانوية للبنين
الوهادنة الثانوية للبنات
الوهادنة الأساسية للبنين