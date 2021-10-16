تعليق لدوام بعض مدارس جرش وعجلون

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تقرر تعليق الدوام الوجاهي ليوم غد الأحد والتحول إلى التعليم عن بعد في عدد من المدارس في منطقتي جبة في محافظة جرش وخربة الوهادنة في محافظة عجلون احترازيا لغايات التعقيم وذلك بناء على التنسيق بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارتي الصحة والتربية والتعليموالمدارس هي :جبة ثانوية بنينجبة الأساسية بنينالأمير فيصل الأساسية المختلطةجبة الثانوية بناتجبة الأساسية المختلطةوصفي التل الأساسية المختلطةالوهادنة الأساسية المختلطة للبناتالوهادنة الثانوية للبنينالوهادنة الثانوية للبناتالوهادنة الأساسية للبنين