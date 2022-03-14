تعليق وتأخير دوام مدارس يوم الثلاثاء - اسماء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر الدكتور جميل بكار مدير تربية عجلون تعليق الدوام ليوم الثلاثاء 2022/3/15 في جميع مدارس محافظة عجلون، والابقاء على دوام مديرية التربية في المحافظة.

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وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم للواء سحاب الأستاذ عطا الله حسين مقابلة وبناء على الظروف الجوية السائدة في المملكة تأخير دوام يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٣/١٥ في مدارس لواء سحاب بهيئتيها الادارية والتدريسية للساعة ٩:٣٠ .

وقررت مديرية تربية قصبة الكرك تعليق الدوام لطلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاث الأولى في مدارس المديرية .

وقرر عطوفة مدير التربية والتعليم د. محمد الهرش للواء البادية الشمالية الشرقية تعليق دوام المدارس والمدارس المسائية والخاصة ليوم غد الثلاثاء الموافق 15-3-2022 وتحويله للتعلم عن بعد نظراً للظروف الجوية المتوقعة حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء المعلمين والمعلمات .



ونظرا للظروف الجوية السائدة قرر مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الدكتور باسم عضيبات تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 2022/3/15 والانتقال بالتعليم الى التعليم عن بعد لهذا اليوم على ان يبقى دوام المديرية كالمعتاد .

وقررت وزارة التربية تعليق الدوام في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة ليوم غد وتحويل التعلم للتعليم عن بعد .





وقررت وزارة التربية تعليق دوام المدارس في مديريات تربية الطفيلة وبصيرا والمزار الجنوبي .

وقررت وزارة التربية تعليق الدوام في المدارس التابعة لمديرية تربية لواء الشوبك .

وقررت وزارة التربية تعليق الدوام لمدارس مديرية تربية لواء ذيبان .

وقررت مديرة التربية والتعليم للواء الرمثا السيدة ليزا حجازي وبالتنسيق مع عطوفة متصرف اللواء الدكتور طايل المجالي تأخير الدوام ليوم غد الثلاثاء إلى الساعة التاسعة والنصف صباحا وذلك حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة بسبب الأحوال الجوية السائدة على أن يبقى دوام موظفي المديرية كالمعتاد .

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة السلط تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ، بسبب الظروف الجوية ، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.

وقررت وزارة التربية تعليق دوام المدارس في تربية البادية الجنوبية ليوم غد الثلاثاء .

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة لواء القصر تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ، بسبب الظروف الجوية ، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.

وقررت وزارة التربية تعليق الدوام في المدارس التابعة لمديرية لواء عين الباشا .



وقررت وزارة التربية تعليق الدوام في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء البتراء .

وقرر مدير التربية والتعليم لقصبة / مأدبا تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ، وتحويل التعليم عن بعد.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء وادي السير تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ، بسبب الظروف الجوية ، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.

وقرر مدير التربية والتعليم للواء ناعور تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ، بسبب الظروف الجوية ، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي.

وقررت مديرة التربية والتعليم لمنطقة الكرك السيدة مي الرهايفة تعطيل الدوام في مدارس القصبة ليوم غد الثلاثاء 15\3\2022 وذلك حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية المتوقعة مع بقاء دوام المديرية كالمعتاد .

وقرر مدير التربية والتعليم للواء ماركا وبناء على الظروف الجوية السائدة في المملكة تعليق الدوام ليوم غداً الثلاثاء الموافق ١٥/٣/٢٠٢٢ في مدرسة ماركا للتحديات السمعية حيث يقتصر تعليق الدوام على الطلبة مع تأخير دوام الكادر الى الساعة ٩ صباحاً ويعلق الدوام كاملاً لطلبة وكادر مدرسة عبدالله ابن ام مكتوم للمكفوفين ويكون دوام باقي مدارس اللواء اعتيادياً .



وقرر مدير التربية والتعليم للواء الجامعة تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة للفترتين الصباحية والمسائية ليوم غد الثلاثاء، وتحويل التعلم الى التعلم عن بعد ، وتأخير دوام موظفي المديرية الى الساعة 9:30 صباحا.

وقررت وزارة التربية تاخير دوام المدارس والمديرية الى الساعة التاسعة والنصف صباحا في الزرقاء الثانية .



وقرر مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية تعليق دوام المدارس الحكومية ومدارس المخيم للفترتين الصباحية والمسائية ليوم غدا الثلاثاء، وتحويل التعلم عن بعد ، وتأخير دوام موظفي المديرية حتى الساعة 9:30 صباحا.



وقررت وزارة التربية تعليق دوام المدارس وتأخير دوام المديرية الى الساعة 9:30 في قصبة المفرق .

وقررت وزارة التربية تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء الموافق 15/3/2022 ، بسبب الظروف الجوية ، وتحويل التعليم عن بُعد وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والزملاء والزميلات في الميدان التربوي ، ويبقى دوام مركز المديرية كالمعتاد في لواء القويسمة .



وقررت مديرة تربية الاغوار الشمالية بعد التنسيق مع عطوفة متصرف لواء الاغوار الشمالية تعليق دوام رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى، ودوام الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر كالمعتاد .





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