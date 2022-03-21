تعليمات الخِيَم الرمضانية: منع تقديم الأراجيل لغير المرخصين والابتعاد عن الأماكن السكنية ودور العبادة

الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان التعليمات والشروط الخاصة بإقامة الخيم الرمضانية، التي حددت ساعات العمل للخيم الرمضانية (المطاعم) من موعد أذان المغرب وحتى موعد تقديم السحور. اضافة اعلان





واشترطت التعليمات الخاصة بالمطاعم ان تكون الخيمة تابعة لمحل مرخص مهنيا "كافتيريا او مطعم سياحي او كوفي شوب او مقهى او فندق"، وان تكون ملاصقة للمحل وتشكل جزء منه.



ومنعت الشروط، إقامة الخيم الرمضانية في المناطق المنظمة سكن باستثناء الفنادق، وفي حال كان المحل قائما ضمن تنظيم تجاري محلي فيشترط ان يكون بعيدا عن اقرب منطقة سكنية مأهولة مسافة لا يقل نصف قطرها عن 200 متر مربع، وان تكون بعيدة عن أماكن العبادة والمستشفيات مسافة لا تقل عن 250 مترا.



واشترطت التعليمات تقديم تأمينات او شيك بنكي بقيمة ألف دينار لضمان الالتزام بالتعليمات، وتأمين مواقف سيارات كافية مع تقديم خدمة اصطفاف للمركبات، وتوفير مرافق صحية، وعدم تقديم المشروبات الروحية والكحولية، والالتزام بالمهنة المرخصة للمحل بعدم تقديم الأرجيلة في الخيم العائدة لمحلات غير حاصلة على رخصة مهن ــ تقديم الأرجيلة ـــ والالتزام بالتعليمات الخاصة بتقديم الأرجيلة الصادرة عن وزارة الصحة المتعلقة بالمحلات الحاصلة على رخصة مهن ـــ تقديم الأرجيلة.



وفيما يتعلق بالخيم الخاصة بـ "المخابز ومحلات بيع الحلويات" سمحت التعليمات للمحال المرخصة مهنيا بإقامة خيمة لغاية إعداد وبيع القطايف دون استيفاء بدل الاستغلال شريطة ان تكون الخيمة ملاصقة للمخبز وتشكل جزءا منه والتقيد بالشروط البيئية والصحية وعدم استغلال الأرصفة.



وللمحلات المرخصة مهنياً لبيع "أدوات كهربائية" سمحت التعليمات بإقامة خيمة رمضانية لعرض وبيع الفوانيس والزينة الخاصة بشهر رمضان المبارك مع الالتزام ان تكون الخيمة ملاصقة للمحل او مقامة على قطعة ارض فضاء خالية غير متصلة بالمحل بغض النظر عن مساحتها مع اشتراط موافقة مالك القطعة.



ووفقا للتعليمات يتم تقديم طلب الحصول على الخيم لدى مديريات مناطق الأمانة يرفق معه صورة عن رخصة المهن العائدة لمقدم الطلب، فيما يتم الكشف على الموقع من قبل الأقسام المعنية، وتناط صلاحية البت في قرار منح التصريح بمدراء المناطق.



ونصت التعليمات على أن تكون الخيمة او الصيوان من مادة جيدة مقاومة للعوامل الجوية، وعدم ازعاج المجاورين او إعاقة الحركة المرورية، والالتزام بمدة التصريح وإزالة الخيمة خلال ثلاث أيام من تاريخ انتهاء مدته، ووضع التصريح على الخيمة في مكان بارز مع إعطاء الأمانة كامل الأحقية في انهاء التصريح وإزالة الخيمة في حال مخالفة الشروط او وجود شكوى حقيقية.



وحسب التعليمات يكون مدة التصريح شهر واحد فقط (شهر رمضان الفضيل) لجميع الخيم باستثناء محلات بيع الأدوات الكهربائية تبدأ قبل عشرة أيام من حلول شهر رمضان وتستمر لنهايته٠



وأكدت التعليمات على عدم اجازت إقامة أي خيمة رمضانية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم وفي حال تم عكس ذلك تقوم امانة عمان والدوائر المعنية بإزالة الخيمة.