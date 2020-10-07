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الأربعاء، 07-10-2020 02:24 م

تعليمات جديدة حول فحص كورونا للمسافرين القادمين

مطار
مطار الملكة علياء - أرشيفية


الوكيل الاخباري-خاص أكد مصدر مسؤول في مطار الملكة علياء الدولي ، اليوم الاربعــاء، أنه سيتم إصدار قرار خلال يومين ، يتعلّق بالسماح للمسافرين القادمين إلى المملكة، بمغادرة المطار دون انتظار نتائج فحص فيروس كورونا (pcr).

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وقال المصدر لـ "الوكيل الاخباري" أنه سيتم إبلاغ القادميــن بـنتائج الفحص عبر رسائل نصيّــة تصل الى هواتفهم من خلال المختبر المختص، وفق كتاب رسمي ، اطلع "الوكيل الإخباري" عليه .

 

يُذكر أن ساعات انتظار المسافرين القادمين كانت تستغرق (4) ساعات ولا يسمح للقادمين بمغادرة المطار إلا عند ظهور نتيجـة الفحص.

 

 


 




 

 


 

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