الخميس 17-02-2022
الوكيل الاخباري

3 إصابات بحادث تصادم على الطريق الصحراوي

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

إيطاليا: انخفاض أعداد وفيات وإصابات كورونا اليومية

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

ألمانيا تقرر تخفيف قيود مكافحة كورونا على نطاق واسع

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

وزير الأشغال يبحث تنفيذ عدد من المشاريع مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي

الأربعاء، 16-02-2022 11:40 م

تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

2202213221726544362406


الوكيل الاخباري - كشف تعميم للبنوك عن إجراءات صرف مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمتقاعدين العسكريين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بحسب موقع “هلا أخبار”.

وبين التعميم، أنه و”إشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا للمكرمة الملكية السامية بصرف مبلغ 100 دينار للمتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية يتوجب على فروع البنك الالتزام بما يلي عند صرف المبالغ للعملاء حال ورودها”.

وجاءت التعليمات كما يلي: صرف المبلغ كاملا لمستحقه، دون أي اقتطاع أو خصم، وعدم استخدام المبلغ أو جزء منه لتسديد قسط مستحق أو حجز لصالح البنك، ويتم صرف المبلغ كاملا للعميل المتعثر، إضافة إلى عدم استغلال المبلغ لغايات جدولة القروض.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202117144635300252699

ضبط مهربات متنوعة بمركز جمرك العقبة

2202211194926197821059

رئيس مؤتة يبحث مع وفد قوقازي التعاون الأكاديمي

Screenshot_1

القبول الموحد توضح خيارات التنافس لطلبة التكميلية

وزارة الزراعة

زراعة الكرك تحتفل بيوم الشجرة

download

التكافل الخيرية تحتفل بتخريج المستفيدين من برنامج اللغة الانجليزية

620d506341b22

الاتحاد الأوروبي: شهادة مطعوم كورونا الأردنية مكافئة للشهادة الصحية الأوروبية

أخبار متعلقة
الأمن العام

العثور على طفلة رضيعة بأحد شوارع الرمثا

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

العثور على جثة داخل منزل في عمان

w

الملك: الإقبال على التدريب المهني والتعليم التقني دون الطموح