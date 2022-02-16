تعليمات صرف المكرمة الملكية لرفاق السلاح

الوكيل الاخباري - كشف تعميم للبنوك عن إجراءات صرف مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للمتقاعدين العسكريين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بحسب موقع “هلا أخبار”.



وبين التعميم، أنه و”إشارة إلى الموضوع أعلاه ولاحقا للمكرمة الملكية السامية بصرف مبلغ 100 دينار للمتقاعدين والعاملين في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية يتوجب على فروع البنك الالتزام بما يلي عند صرف المبالغ للعملاء حال ورودها”.



وجاءت التعليمات كما يلي: صرف المبلغ كاملا لمستحقه، دون أي اقتطاع أو خصم، وعدم استخدام المبلغ أو جزء منه لتسديد قسط مستحق أو حجز لصالح البنك، ويتم صرف المبلغ كاملا للعميل المتعثر، إضافة إلى عدم استغلال المبلغ لغايات جدولة القروض.

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