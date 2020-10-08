تعليمات هامة للأردنيين قبل التوجه إلى معاصر الزيتون

الوكيل الاخباري-خاص أكد مدير زراعة الزيتون المهندس اسامة قطان ، اليوم الخميس، ان المزارعين ملتزمين بأمر الدفاع رقم (11) ، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة لليوم الرابع على التوالي منذ فتح معاصر الزيتون بتاريخ (5/10/2020).

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وقال قطان لـ "الوكيل الإخباري" إن وزارة الزراعة عممت على معاصر الزيتون في المملكة من خلال النقابة بالالتزام الكلي بأمر الدفاع.

وبين قطان أن هناك خطة مقترحة من قبل النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون بعنوان " العمل المقترحة في معاصر الزيتون لموسم 2021-2020 لمواجهة جائحة كورونا"، تتضمن البروتوكول الصحي والذي ينص على ارشاد العاملين والزامهم باتخاذ سبل المحافظة على النظافة الشخصية بالاضافة الى استخدام الكمامات والقفازات.

وتابع قطان أنه تم توفير جميع مواد التعقيم الكافية للحفاظ على النظافة وتأمين ماكينات وادوات تعقيم للمعصرة بكافة مرافقها.

وأشار إلى أنه بما يخص مرتادي المعصرة بعدم السماح لهم بالدخول الا بارتداء الكمامات والقفازات وخضوعهم لقياس درجه حرارتهم، بالاضافه الى وضع لوائح ارشادية قبل الدخول الى المعصرة للزبائن ،والتقيد بالعدد ان لا يتجاوز 20 شخصا.



