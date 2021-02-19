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الجمعة، 19-02-2021 04:44 م

وفق تصريحات لمحافظ العاصمة

تعميم أمني على 10 مصابي كورونا أغلقوا هواتفهم بعمان

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محافظ العاصمة سعد شهاب


الوكيل الإخباري - أكد محافظ العاصمة سعد شهاب، بأنه تم زيارة 70 منزلاً لمحجورين منزلياً ووجد 59 منهم متلزمين ، وشخص غير ملتزم، و10 اشخاص قاموا بإغلاق هواتفهم.

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وأوضح في تصريحات صحافية ، الجمعة ، إن كشوفات بأسماء المحجورين منزليا، سترد المحافظة من وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأمن وادارة الأزمات ووزارة الصحة.

"سيتم متابعة مغلقي هواتفهم والتعميم عليهم أمنيا وتحويل غير الملتزمين منهم إلى المستشفى الميداني ثم إلى القضاء" ، وفق شهاب.

وأشار شهاب، إلى أنه يتم العمل على كشف بأسماء المصابين بفيروس كورونا في العاصمة عمان، منوها إلى أنه تم اغلاق 38 منشأة لتقديمها الأرجيلة وتم تحويل أصحابها للقضاء.

 

وأكّد، أن أي "شخص يخالف أوامر الدفاع لن يتم التهاون معه".


وبين أن اجتماع عقد صباح اليوم (الجمعة) برئاسة وزير الداخلية ومحافظين لبحث الاستمرار في التركيز على زيارات لمنازل المحجورين منزليا.


"هناك التزام من العديد بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي"، وفقا لشهاب الذي دعا الجميع بالالتزام داخل المنشآت والمحال التجارية لمكافحة الوباء.

 

 

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