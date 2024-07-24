الأربعاء 24-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 24-07-2024 09:10 ص

تعميم بشأن دوام المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت مدارس حكومية اليوم الاربعاء على اولياء الامور .

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وجاء في التعميم : " سيتم تسليم الشهادات للعام الدراسي 2023/2024 يوم الأحد 28/7/2024 الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 من خلال مربيات الصفوف. دوام المدرسة لتسليم ملفات الصف الأول يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 9:00 وحتى الساعة 12:00. الرجاء الإلتزام باليوم والوقت المحدد" . 

 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التربية والتعليم، التقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 للمدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء هذا التقويم مراعيًا للخطة الوطنية للبرنامج العلاجي التي تستدعي تنفيذ إجراءات تهدف إلى علاج الفاقد التعليمي لدى الطلبة، وذلك وفق الآتي: الأحد 11 / 8 / 2024 بدء دوام الهيئات التدريسية، ويوم الأربعاء والخميس 14-15/ 8 / 2024 تسليم الكتب المدرسية للطلبة وتسجيل المنقولين منهم، ويوم الأحد 18 /8 / 2024 بدء دوام الطلبة في الفصل الدراسي الأول.

 

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