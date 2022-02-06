تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الوكيل الإخباري - عممت وزارة الإدارة المحلية على البلديات والمجالس المشتركة، تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لسنة 2022 الصادر استنادا لأحكام المادة (15/ب) من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته.

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وبحسب التعليمات الجديدة التي أكدتها بلدية جرش الكبرى، فإنها "وضعت نظاما قابلا للقياس وحدد حساب قيمة المكافأة وفق معايير محددة، وحدد حساب قيمة المكافأة وربط المكافأة بمستوى الإنجاز والأداء وفق 4 معايير وهي 50% على الإنتاجية و20% التزام بالدوام الرسمي و15% استغلال أوقات الدوام بالعمل و15% الالتزام بتعليمات البلدية".



وحددت التعليمات، شروط منح الموظف الجديد للمكافآت حيث "لا تمنح المكافأة للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، ويمنح نسبة من المكافأة بما لا يتجاوز 50% منها بعد انتهاء الثلث الأول من الفترة وبما لا يتجاوز 75% من المكافأة بعد انتهاء الثلث الثاني من فترة التجربة، و100% كحد أعلى بعد انتهاء فترة التجربة".



وكذلك، حددت التعليمات "عدم منح الموظف للمكافآت، حيث لا تمنح المكافأة في حال إيقاف الموظف عن العمل بقرار من المرجع المختص إلى حين صدور قرار من الجهة المختصة بإعادته إلى عمله، ولا تمنح المكافأة للموظف في حال حصوله على عقوبة".

