تعميم حكومي .. استثناء موظفين من العمل بالحد الأدنى

الوكيل الإخباري - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استثناء عاملين في القطاع العام من قرار العمل عن بعد أو التدوير بين الموظفين.

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وقد قرّر مجلس الوزراء استثناء الموظفين الذين حصلوا على جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا والموظفين الذين أصيبوا مسبقا بالفيروس وتم شفائهم منه، من قرار العمل بالحد الأدنى.



ويأتي العدول عن ذلك ، بعد قرار سابق من الحكومة يقضي ، بضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة باستخدام الحد الأدنى من الموظفين اللازمين لاستدامة العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بما لا يتجاوز (30 بالمئة) من العدد الإجمالي للموظفين وذلك اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 28 شباط 2021.

القرار تم تعميمه على الوزارات والمؤسسات العامة والرسمية والدوائر الحكومية والهيئات والسلطات والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة



واستثنى التعميم الذي وجهه رئيس الوزراء للوزارات والمؤسسات، الجهات التي تتطلب طبيعة عملها خلاف ذلك وبما لا يتجاوز 50 بالمئة من الموظفين بأي حال من الأحوال، من خلال تدوير الموظفين أو العمل عن بعد، على أن يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تطبيق هذه الإجراءات.