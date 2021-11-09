تعميم حكومي بتمديد فترة مشاريع

الوكيل الاخباري - قرر وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تمديد فترة العمل بسبب الظروف الجوية الحارة في المشاريع الانشائية قيد التنفيذ خلال الفترة من 1-5-2021 ولغاية 30-9-2021 باستثناء المشاريع ذات الشروط العقدية الخاصة والتي لا يشملها التعميم.



وبين الوزير الكسبي في تعميم أنه سيتم تمديد المشاريع الانشائية في مختلف محافظات المملكة لمدة 25 يوما باستثناء العقبة والاغوار التي سيتم تمديد العمل فيها لمدة 45 يوما.



وأشترط تعميم وزير الاشغال أن لا يترتب على التمديد أي مطالبات مالية او مطالبات اخرى مهما كان نوعها باستثناء التعويضات التي يتم اقرارها من قبله كوزير اشغال، موضحا أنه وفي حال تمت المطالبة باي مطالب سواء مالية او غيره نتيجة التمديد يعتبر التمديد لاغيا.

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