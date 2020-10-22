تعميم صادر عن المواصفات والمقاييس بشأن العينات

الوكيل الإخباري - عممت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية على التجار بعدم طلب إلغاء أي فحص لعينة تم تحويلها للمختبرات الفاحصة بحجة توفر تقرير فحص خارجي.

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وذلك للأسباب التالية:



- إن تحويل العينات للفحص يتم بموافقة صاحب العلاقة أو من يفوضه ( شركة التخليص ) ولا يتم إرسال العينة للمختبر الفاحص إلا بعد استيفاء أجور نقل العينات.



- في حال توفر تقارير فحص خارجية صادرة عن هيئات فحص معتمدة فيجب على صاحب العلاقة أو من يفوضه إعلام موظف المواصفات في المركز الجمركي بذلك مباشرة عند عملية الكشف على البضاعة، ويعطى صاحب العلاقة مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ الكشف على البضاعة لإحضار تقارير الفحص الخارجية، وعدا ذلك يتم تحويل العينات المسحوبة للفحص في المختبرات المحلية وحسب الأصول.



وعليه فلن يتم إلغاء اي طلب فحص في المختبرات المحلية بعد وصول العينات المختبر الفاحص مهما كانت الأسباب.



