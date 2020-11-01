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الأحد، 01-11-2020 09:25 ص

تعميم صادر عن وزير الصحة للمستشفيات الحكومية والخاصة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، إن الأردن يتجه بشكل سريع نحو الذروة في الإصابات.

وأضاف عبيدات في تصريحات صحفية، أن الأردن في تصاعد مستمر بالمنحنى الوبائي، والأمور تسير نحو المجهول، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تقليل عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة.

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وشدد على أن كافة الإجراءات لن تنجح في تحقيق الهدف المطلوب، دون التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة.

 

وأشار إلى أن الحكومة تقدم الدعم اللازم لوزارة الصحة، لرفع كفاءة القطاع الصحي، مبينا أنه لا يوجد قرار مثالي أو إجراء وحيد يكون كافيا للحد من الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات بالأردن.

 

"المسؤولية اليوم مشتركة بين الحكومة والمواطن لتقليل الإصابات، والحد من انتشار الفيروس" بحسب عبيدات.

 

لافتاً إلى أن متابعة جميع المحجورين والمخالطين مهمة صعبة وأن الوزارة لا تسطيع الوصول إليهم، مضيفا "نستطيع الوصول إلى ٦٠% من المصابين".

 

وحول حماية الكوادر الطبية، بيّنَ أن وزارة الصحة عممت على جميع المستشفيات الخاصة والحكومية بضرورة حماية الكوادر الطبية والمحافظة عليهم.

 

وأفاد أنه الوزارة ستزود كافة المستشفيات بوسائل الوقاية، كما تم الطلب من المستشفيات بتزويد الوزارة بأي نقص في الكوادر او وسائل الوقاية.


 




 

 


 

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