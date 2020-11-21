السبت 21-11-2020
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السبت، 21-11-2020 03:10 م

تعميم عاجل من وزير الصحة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات اليوم السبت على مدراء المستشفيات أنه قرر إيقاف زيارة المرضى الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفيات .
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وبين عبيدات أنه نظرا لتزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا و حفاظا على سلامة المرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء والمراجعين والكوادر الطبية أنه تقرر وقف الزيارة للمرضى واعتماد وسائل الاتصال المختلفة مع المرضى من قبل ذويهم  . 

وأشار إلى أنه على جميع المستشفيات الالتزام والتقيد بأوامر الدفاع والتعليمات والقرارات و البلاغات الصادرة المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات .

 




 

 


 

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