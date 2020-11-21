تعميم عاجل من وزير الصحة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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عمم وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات اليوم السبت على مدراء المستشفيات أنه قرر إيقاف زيارة المرضى الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفيات .وبين عبيدات أنه نظرا لتزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا و حفاظا على سلامة المرضى الذين يرقدون على أسرة الشفاء والمراجعين والكوادر الطبية أنه تقرر وقف الزيارة للمرضى واعتماد وسائل الاتصال المختلفة مع المرضى من قبل ذويهم .وأشار إلى أنه على جميع المستشفيات الالتزام والتقيد بأوامر الدفاع والتعليمات والقرارات و البلاغات الصادرة المتعلقة بالتباعد وارتداء الكمامات .