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الثلاثاء، 17-11-2020 04:53 م

تعميم على البلديات بإغلاق بعض المنشآت

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الوكيل الإخباري- عممت وزارة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، على البلديات بضرورة إغلاق المنشآت التالية: مراكز البلياردو والمراكز الرياضية، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، والمراكز والأكاديميات الرياضية.

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وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، فإن التعميم جاء إشارة إلى بلاغ رئيس الوزراء رقم 15، الصادر بالاستناد لأمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020.


وأضاف التعميم الصادر أنه يحظر تقديم الأرجيلة في المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي وأية منشأة أخرى، حيث يعاقب مالك أو مدير المنشأة التي تخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بكلتا العقوبتين.


وأكد التعميم على البلديات ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت، وتزويد الوزارة بتقارير يومية بعدد المخالفات والإغلاقات.


 




 

 


 

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