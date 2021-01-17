الأحد 17-01-2021
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الأحد، 17-01-2021 10:56 م

تعميم على البلديات بالاستعداد للحالة الجوية

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الإدارة المحلية اليوم الأحد، البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة الى أخذ الاحتياطات وفتح غرف العمليات والتأكد من جاهزية العبارات والمناهل وتفقد مجاري الأودية، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع الحالة الجوية.
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ودعت الوزارة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومناطق تشكل السيول، ومتابعة النشرة الجوية والاتصال بأرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة عند الضرورة: 064631987، 064622372، 064652697، فاكس غرفة العمليات المركزية: 064650239، 064652269 .

 




 

 


 

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