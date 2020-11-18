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الأربعاء، 18-11-2020 06:30 م

تعميم على الجامعات الرسمية بشأن رسوم الفصل الثاني

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الوكيل الاخباري - عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس على الجامعات الأردنية الرسمية بعدم مطالبة طلبة البرنامج العادي بتسديد الرسوم الجامعية للفصل الدراسي الثاني إلا بعد أن تقوم الوزارة بإعلان النتائج الأولية للطلبة المرشحين للاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي 2020 / 2021
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 وذلك في حال كانت عملية تسجيل المواد للفصل الثاني تبدأ قبل إعلان الوزارة للنتائج الأولية.

وأضاف أبو قديس في تعميمه بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم خلال الأسبوع القادم بالإعلان عن بدء عملية تقديم طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية التي تقدمها الوزارة لطلبة البرنامج العادي في الجامعات الرسمية للعام الجامعي 2020 / 2021 

 حيث من المتوقع أن يتم إعلان النتائج الأولية للطلبة المرشحين للإستفادة مطلع العام القادم 2021.

ويأتي هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة، وتقديراً  للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات الأردنية نتيجةً لجائحة الكورونا، واختصاراً لإجراءات استرداد الرسوم الجامعية للطلبة.

 




 

 


 

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