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السبت، 27-02-2021 01:15 م

التزام عالٍ في عمان

تعميم على الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد محافظ العاصمة، سعد شهاب، السبت، عن "التزام عالٍ" بالحجر المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف المناطق في عمّان، مشيرا إلى "فئة محدودة جدا مخالفة".

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وقال شهاب ، خلال تصريحات صحافية، إنه "تم تشكيل لجان في مختلف المحافظات، تتضمن موظفا في المحافظة ورجلَ أمن، وطبيبا من وزارة الصحة، للكشف على المحجور عليهم منزليا".


وترد أسماء المحجور عليهم من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى وزارة الداخلية، وفق شهاب الذي أشار إلى "لجنة مركزية في المحافظة ولجان فرعية في 9 ألوية في عمّان تكشف بشكل عشوائي على المحجور عليهم في عدة مناطق في العاصمة".


وتابع "الشخص غير الملتزم (بالحجر المنزلي) يتم التعميم عليه لإلقاء القبض عليه، وتحويله إلى المستشفى الميداني؛ لإنهاء فترة الحجر وتحويله إلى محكمة مختصة لإيقاع العقوبة عليه".

 

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