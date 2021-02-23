الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محافظ العاصمة: خطط جاهزة لحظر التجول وعزل المناطق خلال ساعتين

بريطانيا: انخفاض الإصابات وارتفاع وفيات كورونا

لجنة التقييم الوبائي: لجنة الأوبئة لم تبحث عزل عمان

تساقط الثلوج يغلق طرق في البترا

مناشدة مؤثرة من مسن الى الاردنيين - فيديو

تراكم للثلوج يغلق طريق في معان

العقبة تحتفل بالمناسبات الوطنية

سلطة إقليم البترا ترفع جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية

الارصاد تحذر من طقس يوم الاربعاء

تحذيرات من الدفاع المدني للمواطنين

الثلاثاء، 23-02-2021 06:25 م

تعميم على المحاكم الاردنية بإجراء عقود الزواج في المنازل

1-1408521


الوكيل الاخباري - أطلقت دائرة قاضي القضاة، اليوم الثلاثاء، روابط إلكترونية لتقديم عدد من الخدمات الحيوية للمواطنين، وحزمة من الإجراءات للتقليل من انتشار العدوى والازدحام في المحاكم الشرعية، تضاف إلى خدماتها الإلكترونية المتعلقة بالقبض والصرف.
اضافة اعلان

وقال سماحة قاضي القضاة، الشيخ عبد الحافظ الربطة، لــــ (بترا)، إن الدائرة أطلقت عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، منها طلب الخدمات المتعلقة بإجراءات عقود الزواج التي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل.

وأضاف أنه سيجري التعميم على المحاكم بإجراء عقود الزواج في مكان إقامة متلقي الخدمة (المنازل) من خلال المأذونين؛ استجابة للظروف الحالية التي تمر بها المملكة وانسجاما مع الاجراءات الوقائية، وحرصا على سلامة متلقي الخدمة والمحامين والقضاة وأعوانهم.

وأشار إلى أنه سيجري تباعاً تفعيل روابط لخدمات أخرى مثل الطلاق والإرث والبدء بإجراءات إعداد نظام حجز المواعيد الإلكتروني وتفعيله في المحاكم الشرعية، واعتماد إجراءات جديدة عند تسجيل القضايا في المحاكم، تتضمن حصر قضايا الأسرة الواحدة مهما تعدد نوعها وتاريخ تسجيلها وعددها لدى هيئة قضائية واحدة.

وأكد الربطة أنه جرى تفويض رؤساء المحاكم باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنفاذ القرار الخاص بدوام الحد الأدنى من الموظفين، بما يضمن استمرار الأعمال في المحاكم الشرعية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأشار سماحته إلى أن الدائرة تتابع وبشكل مستمر، المستجدات والتطورات للوضع الوبائي، وتتخذ القرارات اللازمة والضرورية لاستدامة العمل وتقديم الخدمات في المحاكم الشرعية بما يتوافق مع إجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eeee

محافظ العاصمة: خطط جاهزة لحظر التجول وعزل المناطق خلال ساعتين

ffff

لجنة التقييم الوبائي: لجنة الأوبئة لم تبحث عزل عمان

dddd

تساقط الثلوج يغلق طرق في البترا

3f81c510-9fb3-426a-911f-a9441fed34e6

الأشغال تحذر من الظروف الجوية وتدعو لتجنب مسار السيول

220211884229784353053

تراكم للثلوج يغلق طريق في معان

العقبة-2

العقبة تحتفل بالمناسبات الوطنية

أخبار متعلقة
1220204145057792100928

نتيجة للوضع الراهن .. الحكومة تحذّر الأردنيين

6024280d76972

انخفاض حاد في عدد حالات الزواج منذ 4 سنوات في الأردن