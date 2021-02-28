الأحد 28-02-2021
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الأحد، 28-02-2021 05:48 م

تعميم على جميع الجامعات والكليات الأردنية

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 الوكيل الاخباري - أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس اليوم الأحد تعميماً على جميع رؤساء الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة طالب فيه بضرورة الالتـزام بجميع أوامر الدفاع وخاصةً ما يتعلق بلبس الكمامات والتباعد الجسدي وعدم التجمع في المكاتب وتخفيض عدد الموظفين في المكاتب ومواقع العمل حسب ما جاء في أوامر الدفاع.
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وبحسب بيان للتعليم العالي الأحد، طلب ضرورة أن لا تزيد أعداد الطلبة في شعب المساقات المختلفة عن الأعداد التـي كانت مقررة في الفصول السابقة قبل جائحة كورونا، والالتـزام بالعبء الدراسي للطلبة وفقاً لما تم اقراره من مجالس العمداء وعدم تجاوز الحد الأعلى للساعات الدراسية نظراً لأن الدراسة ليست بالحرم الجامعي.

كما أكد الوزير أبوقديس في تعميمه على عدم فرض أي رسوم جديدة على الطلبة بسبب تدريسهم إلكترونياً (عن بعد) واستخدامهم المنصات المعتمدة في الجامعة، حيث وردت للوزارة شكاوى من بعض الطلبة وذويهم بهذا الخصوص.

وفي حال فرض أي رسوم جديدة أو زيادة رسوم الساعات المعتمدة أو رسوم الخدمات، العمل على إلغاء ذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة وذويهم نتيجة جائحة كورونا.

كما طالب رؤساء الجامعات بالنظر في إمكانية إلغاء أو تخفيض رسوم بعض الخدمات المقدمة للطلبة (رسوم الباصات، رسوم حفل تخريج الطلبة،… الخ) التـي لن يستفيدوا منها نتيجة إيقاف الدراسة الاعتيادية في الحرم الجامعي.

 




 

 


 

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