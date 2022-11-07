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الإثنين، 07-11-2022 09:18 م

تعميم على جميع المؤسسات الحكومية عقب اختراق حساب وزارة الصحة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - اكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انه فور تلقيها خبر اختراق حساب وزارة الصحة الرسمي على موقع تويتر صباح اليوم ، قامت بالتواصل مع فريق شركة تويتر وتم العمل معهم على استعادة الحساب.

وبينت الوزارة ان الاختراق كان على منصة من منصات التواصل الاجتماعي العالمية وليست انظمة حكومية.

وقالت الوزارة انها اصدرت تعميم للمؤسسات الحكومية للتذكير بضرورة حماية الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وانها على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في جميع الأوقات.

وأضافت الوزارة انه لحماية اي حساب من اي اختراق يجب العمل على تفعيل المصادقة الثنائية واستخدام كلمات مرور قوية وتجديدها كل فترة والحذر من فتح الروابط المشبوهة والتي تطلب بيانات الحساب.

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