تعميم على شركات التأمين بتغطية حوادث المنخفض

الوكيل الإخباري - قال مدير ادارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين وائل محادين ان نظام التأمين الإلزامي للمركبات يغطي جميع الحوادث ما لم تشكل جناية او جنحة قصدية، في حين ان المركبات المؤمنة تأمينا شاملا يغطيها عقد التأمين المبرم بين الطرفين.

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واكد محادين أنه تم التعميم على شركات التأمين بتغطية الحوادث التي نجمت عن المنخفض الجوي الاخير، بموجب نظام التأمين الالزامي المعمول به، داعيا المواطنين الذين لديهم استفسارات او شكاوى الى الاتصال على هاتف 5656327 فرعي 150 و 125 و 127.

واضاف، ان لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات اجرت تسوية لـ 105 مطالبات عام 2020 مقابل تسوية 157 مطالبة عام 2019، علماً بأن اللجنة استلمت 179 مطالبة عام 2020 تخص 138 حادثا مقابل استلام 223 مطالبة عام 2019.



وبين محادين ان عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين بلغ 675 شكوى خلال عام 2020 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة 97 %، مقابل 1030 شكوى خلال عام 2019 بانخفاض نسبته 34 %، مشيرا الى أن جهود إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين أسفرت عن تسوية 615 شكوى خلال عام 2020 مقابل 968 شكوى خلال عام 2019.



وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التأمين بوزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض إجمالي أقساط التأمين بنسبة5ر3 بالمئة العام الماضي لتبلغ 594 مليون دينار مقابل 3ر615 مليون دينار لعام 2019.



كما أظهرت البيانات انخفاض إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة 3ر5 % لتبلغ 7ر501 مليون دينار مقابل 6ر529 مليون دينار للعام الماضي، وذلك نتيجة تأثر القطاع بجائحة كورونا وانخفاض إجمالي أقساط كل من تأمين المركبات بنسبة 8ر8 % والتأمين الطبي بنسبة 9ر5 % وتأمين الطيران بنسبة 6ر39 %، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة 3ر92 مليون دينار لعام 2020 مقابل 85.7 مليون دينار العام السابق وبنسبة نمو بلغت 7ر7 %.



وفي المقابل أظهرت البيانات انخفاض إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة 1ر16 % لتبلغ 1ر411 مليون دينار مقابل 3ر490 مليون دينار لعام 2019، وذلك نتيجة تعطل العمل وحظر التجول لمواجهة جائحة كورونا خلال الربع الثاني 2020، حيث انخفض إجمالي تعويضات التأمين للتأمينات العامة بنسبة 9ر13 % لتبلغ 4ر375 مليون دينار مقابل 2ر436 مليون دينار للعام الماضي وانخفاض التعويضات المدفوعة لكل من تأمين المركبات بنسبة 20 % والتأمين الطبي بنسبة 7 %، فيما انخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة 34 % لتبلغ 7ر35 مليون دينار مقابل 1ر54 مليون دينار للعام الماضي.



وبناء عليه تحسنت (انخفضت) نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ 75 % خلال عام 2020 مقابل 82 % للعام السابق.



وتشير البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت 74ر2 % من إجمالي حجم التداول حتى نهاية عام 2020 مقارنة بـ 07ر1 % حتى نهاية عام 2019، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع 1989 نقطة في نهاية عام 2020.



كما بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة 1139 رخصة حتى نهاية عام 2020 بارتفاع قدره 2 % عن العام السابق.

المصدر : بترا

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