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الأربعاء، 18-11-2020 04:56 م

تعميم على مصانع الأردن بعد إصابات العقبة

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الوكيل الإخباري - عمم رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على جميع المصانع بضرورة التقيّد الكامل بإجراءات السلامة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

واكد الجغبير في تعميمه على ان إجراءات السلامة تمنع تزايد أعداد الإصابات وانتقالها إلى المصانع، مؤكدا على ان الوقاية أولوية أولى، حفاظا على استمرارية العجلة الإنتاجية.

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ودعا المصانع الأردنية الى تطبيق إجراءات السلامة العامة بحزم وبمنتهى الحرص حماية من وباء كورونا، مؤكدا ان تشديد الوقاية خلال هذه الفترة يمنع انتقال الفيروس للعاملين في تلك المصانع.


 




 

 


 

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