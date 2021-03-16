تعميم في مستشفى البشير بسبب كورونا - وثيقة

الوكيل الإخباري - عمّم مدير مستشفيات البشير ، الدكتور محمود زريقات، بإلحاق جميع الأطباء في الأقسام “مقيم مؤهل، وجميع سنوات الإقامة” لأمر رئيس قسم الأمراض الباطني.

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وجاء في التعميم الصادر اليوم الثلاثاء ، حيث اطلع "الوكيل الإخباري" عليه :

" أن تلك الفئات ضمت أطباء قسم العلاج الطبيعي، وأطباء قسم الأشعة العلاجية، وأطباء قسم الجلدية، وأطباء قسم الاشعة التشخيصة، وأطباء الأسرة العاملين في مستشفى البشير، وأطباء قسم الاسنان لجميع سنوات الإقامة".

ويأتي ذلك، نظرا للوضع الوبائي الذي تعانيه المملكة ، جرّاء انتشار الفيروس، حيث ارتفاع الإصابات والوفيات .



وكما قرر تخصيص فريق جراحة للاستشارات الجراحية لمرضى كورونا ومتابعة مرضى الجراحة المصابين بفيروس كورونا.













