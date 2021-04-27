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تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

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الثلاثاء، 27-04-2021 10:33 ص

لغايات إحداث الشواغر اللازمة

تعميم لتعديل أوضاع موظفين على جدول التشكيلات

الناصر
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر


الوكيل الإخباري - عمّم رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ، على وحدات الموارد البشرية في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لإعداد جدول التشكيلات.

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وبين التعميم الذي اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، أن ذلك يأتي لغايات إحداث الشواغر اللازمة لتعديل أوضاع الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية لعام 2021، سواء أولئك الذين من المتوقع حصولهم على مؤهلات علمية جديدة خلال العام الحالي وهم على رأس عملهم  أو الذين حصلوا عليها قبل التعيين وتعذر تعديل أوضاعهم سابقا، ممن سيكملون الشروط الواردة في الأسس والأطر العامة المعتمدة من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة (88/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لعام 2020.


ويهدف التعميم ، لمعالجة أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية وتعذر تعديل أوضاعهم من فئة لأخرى أو ضمن نفس الفئة مع تعذر اللجنة المركزية للموارد البشرية النظر في تعديل وضع أي موظف لم يحدث له شاغر على جدول التشكيلات لغايات تعديل الوضع؛ وذلك عملا بأحكام المادة رقم (5) من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (78) لسنة 2020.

 

 

 

 




 

 


 

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