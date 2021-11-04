تعميم من الإدارة المحلية بشأن خلافات المقاولين والبلديات

الوكيل الاخباري– قالت وزارة الإدارة المحلية، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار وجود خلافات في المشاريع الانشائية الذي يؤدي بدوره إلى لجوء كل من طرفي العقد (المقاول أول البلدية) إلى التحكيم.



وارسلت الوزارة، بحسب تعميم، 3 مخططات تبين المدد الزمنية والقانونية والإجراءات التي يجب اتباعها؛ وذلك وفق ما ورد في الفصل 20 منعقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنشائية والخاص بالمطالبات والنزاعات والتحكيم للاطلاع والاسترشاد بها في حال وجود مطالبة.

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