تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك العاملة في الاردن - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدر البنك المركزي تعميما طلب من خلاله من البنوك العاملة في المملكة استثناء الشركات حديثة التأسيس من متطلب تزويد البنوك برخصة مهن عند بدء العلاقة المصرفية "عند فتح الحساب البنكي" المطلوبة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولحين صدور الرخصة.



وبحسب التعميم فإنه وخلال فترة الاستثناء يمكن للشركة استعمال الحساب المفتوح للسحب والايداع دون معيقات.



ويأتي هذا الاجراء للتسهيل على الشركات الناشئة بدء الاعمال مما يعزز قدرة المستثمرين على تأسس أعمال في المملكة.

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