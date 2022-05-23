تعميم من البنك المركزي على جميع البنوك

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر البنك المركزي تعطيل البنوك المرخصة أعمالها يوم الخميس الموافق 26/5/2022، احتفاءً بعيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يوافق يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022.
وينتهي دوام موظفي البنك المركزي الأردني والبنوك المرخصة يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022 الساعة (2) من بعد الظهر، وذلك لإتاحة المجال أمامهم لحضور احتفالات المملكة في هذه المناسبة في مختلف المحافظات.
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