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الأحد، 31-03-2024 09:57 ص

تعميم من البنك المركزي على شركات الصرافة المُرخصة في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي الأردني، تعميماً على شركات الصرافة المُرخصة في الأردن، يقضي بتقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة لتقديم خدمات رقمية للعملاء. 

وقال البنك، في التعميم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" إنه انطلاقاً من حرص  البنك على تطوير قطاع الصرافة في المملكة يأتي تقديم الخدمات الرقمية لتعزيز دوره في تقديم وتنويع خدمات رقمية مميزة تواكب النمو المتسارع في التكنولوجيا المالية والطلب عليها.

بين التعميم أن الخدمات الرقمية تأتي تماشياً مع جهود البنك في دعم التحول الرقمي وتعزز الاشتمال المالي للأفراد وقطاع الأعمال بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025 وبرنامجها التنفيذي وأولوياتها التي يتبناها البنك.

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