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الأربعاء، 25-01-2023 06:49 م

تعميم من التربية حول امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2023

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت وزارة التربية والتعليم، على مدراء التربية حول امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2023.

وقالت الوزارة إن الورقة الامتحانية تتكون في جميع المباحث الدراسية من 50 فقرة من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مباحث اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والتي تكون نسبة الأسئلة الموضوعية فيها من 50 - 60%) موضوعية والباقي مقالية.

وأكدت أنه سيسمح للمشتركين باستخدام الة حاسبة ستوفرها الوزارة لهم في المباحث التي تتطلب طبيعتها استخدام الالة الحاسبة.

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