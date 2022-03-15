تعميم من التنمية حول شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري

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- عممت وزارة التنمية الاجتماعية على مديرياتها العاملة في الميدان بجميع المحافظات، على ضرورة دعوة الجمعيات الخيرية العاملة في مناطق اختصاصهم للمشاركة في البازارات الخيرية التي ستقام في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.وقالت الوزارة في بيان صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، ان مديريات التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الحكام الاداريين ومديريات السياحة ومديريات الشباب في المحافظات ستعمل على ايجاد اماكن لاقامة البازارات في مراكز المحافظات والتي ستقدم مجانا للجمعيات لبيع منتجاتها والبيع المباشر للجمهور.ودعت الوزارة الجمعيات الخيرية إلى ضرورة المشاركة في هذه البازارات التي ستقام للمساهمة في دعم الجمعيات الخيرية واتاحة المجال امامها لتسويق منتجاتها خلال الشهر المبارك.