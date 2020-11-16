تعميم من الصحة بخصوص وفيات كورونا

الوكيل الإخباري - بررت وزارة الصحة ارتفاع نسب الفحوص الإيجابية لفيروس كورونا لنسب وصلت الى 25% تقريبا من اجمالي الفحوصات اليومية مؤخرا.



وبين مساعد الأمين العام لوزارة الصحة الدكتور غازي شركس ان السبب يعود لإيقاف الفحوص العشوائية والتركيز على المخالطين اللصيقين ومن لديه أعراض.

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وأوضح في تصريحات صحفية انه سيتم تعميم نموذج تعريفي لوفاة كورونا على المستشفيات للتمييز بين المتوفى بسبب كورونا، والمتوفى بأسباب أخرى كحادث سير أو فشل كلوي لكن فحصه بفيروس كورونا إيجابي.



وأشار الى ان 6% من المصابين بكورونا بحاجة لإدخال و 3% منهم فقط بحاجة لعناية حثيثة.



وقال شركس ان الوزارة سجلت آلاف حالات الشفاء من المرضى الذي دخلوا في الحجر المنزلي وسيتم الإعلان عن الأرقام قريبا.



وبين شركس انه تم تخصيص فريق لمراقبة شغور وحال الأسرة في المملكة ضمن نظام مراقبة يعمل على مدار الـ 24 ساعة.



وقال شركس ان الوزارة بدات المرحلة الثالثة من دراسة الأجسام المضادة في المجتمع الأردني.



