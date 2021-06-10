تعميم من الصناعة والتجارة للالتزام بأوامر الدفاع

الوكيل الإخباري - شدّدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على غرف الصناعة والتجارة، من خلال التعميم على منتسبيها للتقيد التام بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية ، وأوامر الدفاع والبروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل وذلك لتعزيز الجهود اللازمة لتنفيذ خطة الحكومة للوصول الى "صيف آمن" المتضمنة السماح بإعادة الفتح التدريجي للقطاعات المغلقة اعتبارا من 1/6/2021.



كما شدّدت الوزارة في التعميم ، الذي اطلع "الوكيل الإخباري " عليه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة و مراعاة مسافات التباعد الجسدي والتقيد بالبروتوكولات للمحافظة على استدامة العمل والانتاج واستئناف المنشآت الاقتصادية لنشاطها علما بأن أي منشأة ستخالف تطبيق البروتوكولات الصادرة سيتم مخالفتها استنادا لأمر الدفاع رقم (26).

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وقالت الوزارة، إن الجهات الرقابية المكلفة بمتابعة التزام الأفراد والمنشآت بأوامر الدفاع تواصل عمليات الرقابة المكثفة في كافة المحافظات وتشمل جميع المنشآت بما فيها المسموح لها بالعمل اعتبارا من الشهر الجاري وهي:

- المراكز والاكاديميات الرياضية ومراكز اللياقة البدنية

- الأندية الرياضية

- المسابح الداخلية الموجودة في المنشآت الفندقية والمجمعات السكنية والسياحية والمسابح العامة.

- نوادي الفروسية.

- اكاديميات ومراكز التدريب المهني

- الحمامات التركية والشرقية

- مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية

- مراكز البلياردو والسنوكر الرياضية

- مراكز الألعاب الكهربائية والالكترونية

- دور السينما

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأوامر الدفاع الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية والإدارة المحلية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.