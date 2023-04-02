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الأحد، 02-04-2023 12:05 م

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن تحويل الأموال إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - أصدر البنك المركزي تعميماً إلى شركات الصرافة المرخصة الحاصلة على موافقات مُسبقة للتعامل مع السوق السوري، قرر فيه إيقاف العمل بعدة شروط . 

وبيّن التعميم الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تم إيقاف العمل بشرط عدم قيام الشركة بتنفيذ أية تعاملات لصالح العملاء من شركات صرافة خارجية ( أطراف ثالثة) في أطار تعاملها مع الشركة السورية.

وتم الغاء شرط أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجود بالأردن وفي حالة الحوالات الصادرة موجود في سوريا . 

وبينت أن إلغاء هذه الشروط حتى إشعار آخر مع بقاء العمل ببقية الشروط والمتطلبات المنظمة لتعاملات شركات الصرافة المرخصة مع السوق السوري، وذلك انسجاماً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سوريا وحرص البنك المركزي على تقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية .

وتاليا التعميم:

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