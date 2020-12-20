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الأحد، 20-12-2020 02:22 م

تعميم من رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة

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  الوكيل الاخباري - أقرّ مجلس الوزراء السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020م، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها حسب الأصول.
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وتأتي هذه السياسة انسجاماً مع متطلّبات السياسة العامّة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018م؛ وتهدف إلى تحديد التوجّه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الاقتصاديّة الحيويّة، وتهيئة البيئة الممكنة للذكاء الاصطناعي من النواحي التشريعيّة والتنظيميّة والتكنولوجيّة وبناء القدرات والمهارات الأردنيّة في هذا المجال.

 




 

 


 

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