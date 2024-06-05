الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 05-06-2024 08:37 ص

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بخصوص تحديد يوم الثلاثاء الموافق 10/9  موعدا لاقتراع انتخاب مجلس النواب.

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ودعا الخصاونة في التعميم - الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري - أنه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات والبلديات والشركات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمّان تمكين الموظف الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من تقديم طلب اجازة دون راتب وختمها من ديوان وزاراتكم/ دائرتكم/ مؤسستكم، وذلك قبل 90 يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع، علما بأن آخر موعد لتقديم طلب الاجازة دون راتب هو يوم 12/6/2024 على أن تنتهي هذه الاجازة بتاريخ نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية.

 

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